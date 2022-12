Was macht junge Leute in der Krise stark?

Ob Schauspiel, Film oder Podcast, bei der Umsetzung waren den Azubis keine Grenzen gesetzt. Am Ende sollte allerdings jede Präsentation eine weitere Leitfrage beantworten: Was hat ein Unternehmen von einem krisenbeständigen Mitarbeiter? "Ziemlich viel", so der Tenor auf dem Präsentationsevent, das traditionell Ende November in der Rittal-Zentrale in Herborn stattfindet. "Ein Mitarbeiter mit psychischer Widerstandskraft denkt in Lösungen, nicht in Problemen. Er sieht neue Wege, geht voran und nimmt andere mit", so die Erkenntnis.