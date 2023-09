Was steckt hinter der neuen App in Herborn?

Mit der neuen "Herborn Erleben"-App sollen die Angebote in der Bärenstadt nur noch ein paar Klicks voneinander entfernt sein.

Immer wieder bringen Kommunen Handy-Apps an den Start. In Herborn bündeln nun aber mehrere Akteure ihr Angebot: Was kann die App der Stadt, der Stadtwerke und des Stadtmarketings?