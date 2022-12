"Weihnachtsmusik" mit der Herborner Kantorei

Wegen Bauarbeiten an der evangelischen Kirche findet das Weihnachtskonzert der Herborner Kantorei in der katholischen Kirche Herborn statt. Archivfoto: Siegfried Gerdau (© Siegfried Gerdau)

Wegen Bauarbeiten an der evangelischen Kirche findet das Weihnachtskonzert der Herborner Kantorei in der katholischen Kirche Herborn statt. Archivfoto: Siegfried Gerdau (© Siegfried Gerdau)

Berührende Werke erklingen am Sonntag, 18. Dezember, in der katholischen Kirche "St. Petrus". Was auf dem Programm steht.