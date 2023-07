Herborn. Der Lionsclub Herborn Schloss lädt für Sonntag, 16. Juli, zu einem „Wein Walk“ ein. Der Start ist von 11 bis 17 Uhr am Richterturm in der Au oder beim Angelsportverein Sinn. Am Start erwirbt der Besucher für zehn Euro ein Weinglas, mit dem er an allen Ständen verschiedene Weine verkosten kann. Er komplette Erlös fließt den Rettungshundestaffeln DRK und Lahn-Dill zu.