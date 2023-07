Herborn-Guntersdorf. Die Guntersdorfer Landfrauen laden für Samstag, 15. Juli, zum Guntersdorfer Weinfest ein. Beginn ist um 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Es werden Weine vom Weingut Sauer aus Bodenheim in Rheinhessen, Bratwurst, Spundekäs und Laugenstangen angeboten. Die Gäste können sich auf einen gemütlichen Abend in geselliger Runde freuen.