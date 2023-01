Wenn Kinder zuhause ausziehen

Herborn. Mit einem dreiteiligen Online-Kurs bietet das Evangelische Dekanat an der Dill Tipps und Hilfen für Eltern, deren Kinder demnächst das Zuhause verlassen oder solche, deren Kinder es bereits verlassen haben. Neben kurzen Fachbeiträgen stehen Gespräche in Kleingruppen, spirituelle Impulse und viele Anregungen, wie man diese neue Lebensphase aktiv angehen kann, auf dem Programm. Die Termine sind jeweils mittwochs am 1., 8. Und 15. Februar, immer von 20 bis 21.30 Uhr. Sie finden per ZOOM statt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.emptynest-ekhn.de. Anmeldungen sind bis zum 30. Januar per E-Mail an karin.schmid@ekhn.de möglich.