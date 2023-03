Wer hilft, wenn das Geld knapp wird

Kaum bekannt sei auch, dass man „auch nur für die Dauer eines Monats Sozialleistungen beantragen“ könne. Das könne beispielsweise sinnvoll sein, wenn man eine hohe Nachzahlung leisten müsse. Wichtig sei aber, nicht unnötig Zeit ins Land gehen zu lassen, sondern die Unterstützung in dem Monat zu beantragen, „in dem der Betrag fällig geworden“ sei: „Scheuen Sie sich nicht, das zu tun. Wir helfen Ihnen bei der Antragstellung.“ Was die Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten insgesamt angehe, gebe es „einen Sozial-Dschungel, in dem keiner mehr durchblickt“. Daher sei es um so wichtiger, sich Rat von Experten einzuholen.