Westerwaldverein Herborn lädt zum Wandern ein

Herborn. Der Herborner Westerwaldverein lädt für Sonntag, 4. Juni, zu einer 11 Kilometer langen Wanderung von Edingen durch das Fleisbachtal nach Greifenstein ein. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Schießplatz in Herborn. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Bürgerhaus nach Edingen. Im Anschluss an die Wanderung kann eine Einkehr erfolgen, aus diesem Grund wird um eine Anmeldung bei Marita Fabian, Telefon 0160-5417345 und 02772-54674 oder bei Eva Hentschel, Telefon 0170-1103457 gebeten. Gäste sind willkommen.