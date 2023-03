Wie geht es mit den Streetworkern in Herborn weiter?

Auf eine Entwicklung gingen die Streetworker noch näher ein: Im vergangenen Jahr seien vermehrt Obdachlose nach Herborn gekommen, die sich oft am Bahnhof aufhielten. Auch wenn es sich in der Regel nicht um Jugendliche handle, komme es zum Kontakt. In Kooperation mit der „Obdachlosenhilfe Sepp und Co.” haben man einigen der Menschen mit Schlafsäcken, Isomatten, Kleidung oder Hygieneartikeln helfen können. Im „Späti” sei ein Regal eingerichtet worden, in dem sich Obdachlose bei Bedarf etwas abholen können. Zu beobachten sei aber auch, dass sich die Jugend- und die Obdachlosenszene teilweise miteinander vermischen. Vermehrt werde Alkohol konsumiert.