Wie in Herborn die Landtagswahl organisiert wird

Bevor der erste 82 x 21 große und zwingend zur Verhinderung des Einblicks von außen gefaltete Stimmzettel in der Urne landet, haben die kommunalen Wahlexperten viel Arbeit geleistet. Und diese hört nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr nicht auf. In Herborn haben Stephan Göbel und Marco Klingelhöfer zudem schon die Landratswahl am 9. Juni 2024 in der Planung.