Wladimir Kaminer liest in beim „KulturzAUber“ in Herborn

„Wie sage ich es meiner Mutter“ heißt das Werk, aus dem Kaminer in Herborn las – wobei: Das stimmte nur bedingt. Denn der Autor hangelte sich nicht von Kapitel zu Kapitel, sondern streute zahlreiche spontane und immer unterhaltsame Anekdoten ein. Er las quasi aus der Hüfte heraus und erzählte zwischendurch auch einfach so, ohne vorgegebenen Text, was oft noch witziger ist.