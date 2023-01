Herborn-Merkenbach. Die Kirchengemeinden Fleisbach und Merkenbach laden für Samstag, 18. Februar, zu einem Sing-Workshop mit Benjamin Gail, dem Beauftragten für Popularmusik im Evangelischen Dekanat an der Dill ein. Von 10 bis 15.30 Uhr werden im Gemeindehaus Merkenbach gemeinsam einige Lieder gesungen und eingeübt, die dann im Gottesdienst am Sonntag, 19. Februar, vorgestellt werden. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmeldungen für den Workshop nimmt das Pfarrbüro zu den Bürozeiten unter Telefon 02772-52200 oder per E-Mail unter kirchengemeinde.fleisbach@ekhn.de entgegen.