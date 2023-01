Zu schnell auf der B255: "Spitzenreiter" muss bald laufen

Der schnellste Autofahrer kam aus Dierdorf in Rheinland-Pfalz. Er war mit Tempo 150 unterwegs. Ihn erwarten nun eine Bußgeldzahlung in Höhe von 320 Euro, der Eintrag von zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Ein Lkw-Fahrer verstieß gegen die Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten. Drei leichtere technische Mängel konnten die Fahrer beheben.