Herborn. Die evangelische Gemeinschaft Herborn lädt für Samstag, 4. November, zu einem Frauenfrühstück ein. Elke Simon wird dabei zum Thema: „ich bin ich - von der Kunst authentisch zu leben“ berichten. Beginn ist um 9.30 Uhr im Gemeindehaus in der Kaiserstraße 24c. Um Anmeldungen bis zum 31. Oktober per E-Mail an kontakt@eg-herborn.de oder telefonisch unter 02772-41972 wird gebeten.