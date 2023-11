Zwei Konzerte im Herborner Haus der Jugend

Herborn. Im Haus der Jugend Herborn in der Burger Landstraße gibt es am Wochenende zwei Konzerte. Am Freitag, 10. November, spielt das Groove’n Sound Orchestra (GSO) mit Oliver (Schlagzeug) und Patrick Zapf (Tasteninstrumente). Ergänzt wird GSO an diesem Abend von Jens Schäfer-Stoll (Bass) und Mario Mammone (Gitarre). Einlass ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 9 Euro.