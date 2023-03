11-Jähriger aus Hohenahr-Mudersbach wieder da

Das vermisste Kind hatte um 14.45 Uhr Schulschluss an der Liebig-Schule in Gießen. Von dort ist er mit der Buslinie 1 gefahren und an der Johanneskirche ausgestiegen, um dann in die Buslinie 41 oder 42 einzusteigen. Jedoch wurden beide Buslinien nicht genommen und daher ist der Aufenthaltsort derzeit nicht bekannt.