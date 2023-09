200 Feuerwehrleute bei Lagerhallenbrand in Erda im Einsatz

Hohenahr-Erda. Großeinsatz für die Feuerwehr in Erda: Eine Lagerhalle mit angrenzender Autowerkstatt in der Forsthausstraße fängt am Dienstagnachmittag Feuer. Der Rauch ist weit in die Nachbargemeinden zu sehen. Eine Warn-App warnt Menschen, die sich in der Nähe befinden. Hunderte Feuerwehrleute aus dem Lahn-Dill-Kreis rücken an. Verletzt wird glücklicherweise niemand.