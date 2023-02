6000 Kilometer durch Deutschland unterwegs

Am Freitag, 10. März, wird Gerald Klamer, Autor des Buches „Der Waldwanderer“ darüber ab 18.30 Uhr einen Diavortrag im evangelischen Gemeindehaus Erda, Grabenstraße 6 halten. „Mit seinem Enthusiasmus entfacht Gerald Klamer unsere Begeisterung für den Wald und seine Bewohner“, so das Team der evangelischen Gemeindebücherei in Erda, das den Vortrag organisiert. Der Eintritt zu diesem Abend ist frei.