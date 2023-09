90-jähriges Jubiläum Freiwillige Feuerwehr Altenkirchen

Hohenahr-Altenkirchen. Am kommenden Wochenende feiert die Freiwillige Feuerwehr Altenkirchen das 90-jährige Bestehen im und um das Dorfgemeinschaftshaus Altenkirchen, Hoyerweg 17. Los geht es am Samstag, 30. September, um 20 Uhr, (Einlass ab 19 Uhr) mit den Egerländer6. Der Sonntag, 1. Oktober, startet um 10 Uhr, mit einem Erntedank- und Festgottesdienst in der Kirche. Ab 11.30 Uhr findet ein musikalischer Frühschoppen mit der Band „Bella Luna“ statt. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus wird neben einer Feuerwehrfahrzeug-Ausstellung, eine Hüpfburg sowie der Brandschutzerziehungsanhänger für die Kinder aufgebaut.