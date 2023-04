Baumbart erzählt

Hohenahr-Großaltenstädten. Baumbart, den Hüter des Waldes, erzählt seine Geschichte. Auf spielerische Art kann man erforschen, wie kleine Bäume groß und alt werden. Diese etwa dreistündige Tour eignet sich für junge und ältere Baumforscher und wird vom Naturpark Lahn-Dill-Bergland angeboten. Los geht es um 10 Uhr am Reitplatz in Großaltenstädten. Bitte festes Schuhwerk mitbringen. Die Kosten betragen sechs Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Um Anmeldung beim Naturparkführer Wolfgang Meinl wird gebeten per E-Mail an info@forstservice-meinl.de oder Telefon 0160-3545187.