Baustart für Glasfaser-Ausbau in vier Neubaugebieten in Hohenahr

Hohenahr. Die Telekom baut in Hohenahr ein Glasfasernetz in den Neubaugebieten „Auf dem Kollenberg“ in Altenkirchen, Eichenhardtsboden in Erda, südlich der Bergstraße in Großaltenstädten und Zimmermannsacker in Hohensolms. Insgesamt rund 150 Haushalte sollen nach der Fertigstellung schnelles Internet bekommen. Das neue Netz soll nach Angaben des Unternehmens so leistungsstark sein, dass Arbeiten und Lernen, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich seien. Das maximale Tempo beim Herunterladen betrage 1 Gbit/s; beim Hochladen seien es 200 Megabit pro Sekunde (Mbit/s).