Beim Zwitscherfest Großaltenstädtens Vogelschützer kennenlernen

Hohenahr-Großaltenstädten. Die Vogelschutzgruppe 1985 Großaltenstädten möchte dieses Jahr ihr Zwitscherfest erstmals mit der Öffentlichkeit feiern. Alle Interessierten sind daher eingeladen, sich am Sonntag, 3. September, am Backhaus des Hohenahrer Ortsteils ab 12 Uhr bei Essen und Trinken über die Arbeit des Vereins zu informieren. Es wird einen Infostand geben, an dem die Mitglieder Interessantes über die heimische Vogelwelt und die Vogelfütterung, aber auch über Wildbienen, Honigbienen, Amphibien und mehr weitergeben.