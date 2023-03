Die Jugendwehren im Verband Wetzlar legen zu

Hohenahr-Erda/Wetzlar. Berichte und Grußworte haben die Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehren im Feuerwehrverband Wetzlar in Erda geprägt. Vor 105 Teilnehmern berichtete Verbandsjugendfeuerwehrwart Reiner Jüngst, dass die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehren im Verband binnen Jahresfrist um 45 auf 677 gestiegen sei. Zudem erinnerte er an die wichtigsten Veranstaltungen 2022 aus Sicht des Verbandes, darunter die Abnahme der Leistungsspange in Driedorf und Herbstein.