DRK tanzt auch in Hohensolms

Hohenahr-Hohensolms. DRK-Übungsleiterin Helga Hagel lädt alle Tanzfreudigen am Donnerstag, 15. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr, zu einer unverbindlichen Kennenlernstunde in das Dorfgemeinschaftshaus in Hohensolms, Höhenweg 5 ein. Das „Gesellige Tanzen“ stärkt die Gesundheit, steigert das Wohlbefinden sowie die Gedächtnisleistung und beschert ein unterhaltsames Gemeinschaftserlebnis. Auf dem Programm stehen Tänze aus verschiedenen Ländern. Einfache Schrittfolgen im Kreis, in der Reihe, im Block und in der Gasse sind leicht zu erlernen und schaffen Erfolgserlebnisse. Es gibt keine Altersgrenze. Vorkenntnisse oder ein Partner sind nicht erforderlich. Ein späterer Einstieg in die Gruppe ist möglich. Bitte für die Pause ein Getränk mitbringen. Weitere Informationen und Anmeldung direkt beim Roten Kreuz in Wetzlar, Martina Opel, Telefon 06441-976421 oder per E-Mail an martina.opel@drk-wetzlar.de.