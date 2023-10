Erdaer Bürger forsten ihren Wald auf

Eine gute Mischung an Baumarten soll nun in Erda wachsen und gedeihen.

Klein und Groß haben sich am Wochenende versammelt, um dem Kommunalwald in Erda zu helfen: Verschiedene Setzlinge fanden ihren Weg in die Erde, um kräftige Bäume zu werden.