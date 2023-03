Frühlingskonzert in Hohenahr Altenkirchen

Hohenahr-Altenkirchen. Der Männergesangverein „Eintracht“ Altenkirchen veranstaltet am Samstag, 25. März, ein Frühlingskonzert. Die Veranstaltung findet im Dorfgemeinschaftshaus in Altenkirchen statt und beginnt um 19.30 Uhr. Einlass wird ab 19 Uhr gewährt. Die Gäste dürfen sich auf einen bunten Melodienstrauß freuen, unter anderem mit „Freu Dich, der Frühling ist da“, „Mad World“ von Tears for Fears und „Still all my song shall be – Näher, mein Gott zur Dir“. Simon Schepp wird zwischen den einzelnen Blöcken Werke von Beethoven, Ravel und Debussy am Klavier vortragen. Der Eintritt beträgt 10 Euro.