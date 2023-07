Gemeindevertreter aus Hohenahr beraten über Glasfaserausbau

Hohenahr. Die Gemeinde Hohenahr fördert Solarbalkonkraftwerke. Das hatten die Gemeindevertreter bereits in der Juni-Sitzung beschlossen. Nun steht noch die Anpassung der Richtlinie zur Förderung der Mini-Photovoltaikanlagen zur Debatte – und zwar am Donnerstag, 20. Juli. Die Sitzung der Parlamentarier findet im Dorfgemeinschaftshaus in Mudersbach, Aartalstraße 2d, statt.