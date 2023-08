Hohenahr-Hohensolms. Die Volkshochschule Lahn-Dill startet am Dienstag, 12. September, von 10.30 bis 12.00 Uhr ihr neues Kursangebot „Hatha Yoga auf dem Stuhl“ im Dorfgemeinschaftshaus Hohensolms, Höhenweg 5. Wer Yoga ausprobieren möchte, aber nicht gerne auf der Matte liegt, lernt in diesem Yoga-Kurs wirkungsvolle Ausgleichsübungen kennen. Denn auch im Sitzen ist es möglich, Körper und Geist zu bewegen und zu stärken. Ziel der Übungen ist es, Kraft aufzubauen und so wieder mehr Beweglichkeit zu erlangen. Auch Gleichgewicht und Körperwahrnehmung werden geschult. Mehr Informationen und Anmeldung auf www.vhs-lahn-dill.de oder unter Telefon 02771-4077400.