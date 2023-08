Helmut Brück aus in Hohensolms wird 90 Jahre alt

In Hohensolms erblickte Helmut Brück am 12. August 1933 das Licht der Welt. Er besuchte hier die Volksschule, die seinerzeit direkt gegenüber seinem Elternhaus beheimatet war. Da sein Vater im Zweiten Weltkrieg 1944 in Russland vermisst wurde, übernahm er tatkräftig mit seiner Mutter Lina die Landwirtschaft. Ursprünglich wollte der das Gymnasium besuchen – stattdessen ging er zur Landwirtschaftsschule in Wetzlar.