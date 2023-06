Hohenahr: Sechs Wochen Ferienspaß locken

Insgesamt 37 Angebote sind im vorläufigen Programmheft abgedruckt. Am 22. Juli startet zum Beispiel der Mfc Hohenahr auf dem Modellflugplatz ins Programm. Hier ist „Kinderfliegen“ im Angebot, was sich sicher nicht auf die Kinder, sondern eher auf die Modellflugzeuge bezieht, die die Kinder steuern dürfen. In Hohensolms ist am 25. Juli „Erste Hilfe für Kinder“ im Angebot und am 26. Juli kann der Nachwuchs einen Tagesausflug ins Frankfurter Geldmuseum der Deutschen Bundesbank unternehmen.