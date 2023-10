„Mixed Pickles“ gestalten Abendgottesdienst musikalisch

Hohenahr-Altenkirchen. Die inklusive Band „Mixed Pickles“, der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg begleitet musikalisch am Sonntag, 5. November, um 18 Uhr einen Gottesdienst unter dem Motto „Light Night“ in der evangelischen Kirche Altenkirchen. Die Band hat extra für diesen Tag ein besonderes musikalisches Programm zusammengestellt und freuen sich, auch einmal in einem anderen Ambiente zeigen zu können, wie gut Inklusion und Musik zusammenpassen.