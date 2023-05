Naturnetzwerk Hohenahr feiert „Tag der Streuobstwiese”

Am 28. April, dem offiziellen „Tag der Streuobstwiese“, fand die Eröffnungsfeier des Naturnetzwerk Hohenahr e.V. in Erda auf der Streuobstwiese „Eiserne Hand“ statt. Etwa 50 Besucher waren gekommen, darunter der Bürgermeister der Gemeinde Hohenahr, Markus Ebertz und der Vorsitzende der Naturlandstiftung Lahn-Dill e.V., Horst Ryba. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Naturnetzwerkes, Sarah Netz, sprachen die Ehrengäste und lobten das Engagement des jungen Vereins, insbesondere das Projekt „Streuobsttalente“. Horst Ryba überreichte dem Naturnetzwerk neben einer finanziellen Starthilfe zwei Hochstämme, den Gacksapfel und den Friedberger Bohnapfel, beides alte hessische Apfelsorten. Die Bäume wurden im Laufe des Nachmittags unter den neugierigen Blicken der Besucher eingepflanzt und von den Kindern eifrig mit Wasser versorgt. Während die jungen Gäste an Apfelolympiade und Kreativangebot ihren Spaß hatten, unterhielten sich die Erwachsenen bei Kaffee, vereinseigenem Apfelsaft und Kuchen in der angenehmen Atmosphäre dieser besonderen Kulturlandschaft. Interessierte wurden von Frau Netz über die „Streuobsttalente“ informiert und konnten sich fachkundigen Rat zu Obstbäumen holen.