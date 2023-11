Schulmobil zur Pflege von Streuobstwiesen in Erda übergeben

"Das Streuobstwiesenpflege-Schulmobil" wird nicht nur auf der Streuobstwiese in Hohenahr-Erda im Einsatz sein, sondern bald auch in Schulen. Vertreter von Gemeinde, Naturnetzwerk, Naturlandstiftung, Lahn-Dill-Bergland und vier "Streuobsttalente" waren gekommen, um den neuen Anhänger in Empfang zu nehmen.