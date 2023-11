Schwertransport steckt bei Hohenahr lange im Graben fest

Der Transporter hatte ein Teil eines Windradturmes geladen. Dementsprechend musste ein Spezialkran angefordert werden, der die große und sperrige Last anheben kann. Gegen 11 Uhr traf das Abschleppunternehmen aus Bad Kreuznach ein und begann mit der Bergung. Diese dauerte einige Stunden und war erst am Nachmittag abgeschlossen. Das bestätigte die Polizei am Abend.