Täter brechen in Drogeriemarkt ein

HOHENAHR-ERDA. Unbekannte sind am Donnerstag in einen Drogeriemarkt im Gewerbegebiet Erda eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Demnach haben die Täter gegen 2.45 Uhr die Alarmanlage ausgelöst. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die Diebe ein Büro durchwühlt, eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten mitgehenlassen und sind anschließend geflohen. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Die Polizei in Herborn bittet Zeugen, sich unter Telefon 02772-47050 zu melden.