Hohenahr-Erda. Die „Get Real Dance Unity führt am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) in der Sporthalle der Dünsbergschule in Erda eine Tanzshow auf. 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden durch eine Geschichte mit dem Titel „Never give up“ führen und dabei steht der Tanz im Vordergrund. Der Eintritt ist frei.