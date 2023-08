Vom Hexenring zum Zunderschwamm

Hohenahr-Groß-Altenstädten. Für Sonntag, 3. September, bietet der Naturpark Lahn-Dill-Bergland eine Wanderung mit spannenden Mythen und Geschichten in das Reich der Pilze an. Diese etwas zweieinhalbstündige Tour eignet sich für junge und ältere Pilzfreunde. Los geht es um 10 Uhr am Reitplatz in Großaltenstädten. Festes Schuhwerk, einen festen Korb und ein Leinentuch sowie Messer sind mitzubringen. Die Kosten betragen sechs Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an info@forstservice-meinl.de oder unter Telefon 0160-3545187.