Wie sehen die Pläne für die Forstwirtschaft in Hohenahr aus?

Zudem stehen mehrere Wahlen in der Sitzung am kommenden Mittwoch an. Unter anderem sollen neue Vertreter und deren Stellvertreter in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes „Oberes Aartal“ neu gewählt werden. Auch die Vertreter- und Stellvertreterposten der Verbandsversammlung des „Kommunal-Service-Verbandes“ (KSV) stehen zur Wahl.