357.390 Euro für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Rechtenbach

Hüttenberg-Rechtenbach. Das Land Hessen hat der Gemeinde Hüttenberg einen Zuschuss in Höhe von 357.390 Euro für ein neues Feuerwehrgerätehaus bewilligt. Es soll auf dem Festplatz in Rechtenbach entstehen. Den entsprechenden Bescheid hat Stefan Sauer, Staatssekretär im Hessischen Innenministerium, am Dienstag an Bürgermeister Christof Heller (parteilos) übergeben.