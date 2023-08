Ab in den Chor - Gesangverein Harmonie Rechtenbach lädt ein

Hüttenberg-Rechtenbach. Der Gesangverein Harmonie Rechtenbach lädt für Mittwoch, 13. September, von 19.30 bis 21.30 Uhr im Rahmen der bundesweit stattfindenden „Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands zu einer Schnupperprobe ein. Vom 11. bis 17. September öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch die „Harmonie Rechtenbach“ gehört mit ihren beiden Ensembles zu den Chören, die daran teilnehmen. Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus Klein-Rechtenbach, Heiprichweg 2, in Rechtenbach. Weitere Informationen gibt es auf www.harmonie-rechtenbach.de. Interessierte können sich auch direkt an den 1. Vorsitzenden, Rolf Viehmann, wenden unter Telefon 06441-781238 oder per E-Mail an info@harmonie-rechtenbach.de.