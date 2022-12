Hüttenberg. Im Rahmen der Evangelischen Allianz Deutschlands findet die 177. Allianzgebetswoche in Hüttenberg vom 8. bis 15. Januar, unter dem Motto JOY – „damit meine Freude sie ganz erfüllt“. Thematisch geht es um die große Freude, die Christen in Jesus Christus haben. In Hüttenberg startet die Gebetswoche am Sonntag, 8. Januar, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Ev. Chrischona-Gemeinde. Am Montag, 9. Januar und Dienstag, 10. Januar, geht es um 20 Uhr ins Paul Schneider Gemeindezentrum. Am Mittwoch, 11. Januar und Donnerstag, 12. Januar ist der Treffpunkt in den Räumen der Evanglisch-Freien Gemeinde in Hochelheim. Weiter geht es am Freitag, 13. Januar in den Räumen der Evangelischen Chrischona-Gemeinde und am Samstag, 14. Januar gibt es ebenfalls dort ein Gebetsfrühstück. Eine Anmeldung an info@chrischona-huettenberg.de oder telefonisch an 0151-19412090 (H-M Kuhl) ist erforderlich.