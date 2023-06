Anmelden zum Ferienpass Hüttenberg

Noch bis zum 11. Juli können Eltern den Ferienpass für den Aktionszeitraum 21. Juli bis 3. September buchen. Der Preis für den Ferienpass ist gestaffelt: 12 Euro für das erste Kind, 8 Euro für das zweite Kind, 5 Euro für das dritte Kind einer Familie (jedes weitere Kind ist kostenlos). Mit der Pauschale sind in der Regel alle Kosten für die Teilnahme an den Aktionen abgedeckt. Zusatzkosten entstehen nur in Ausnahmefällen, die in der Aktionsbeschreibung vermerkt sind, zum Beispiel beim mehrtägigen Sommer-Camp.