Anmeldung zum Flohmarkt am Goethehaus in Volpertshausen

Hüttenberg-Volpertshausen. Der Heimatkundliche Verein Hüttenberg wird in diesem Jahr zum ersten Mal einen Flohmarkt am Sonntag, 9. Juli auf dem Hof des Goethehauses in Volpertshausen ausrichten. Interessenten, die entsprechende Artikel verkaufen wollen, melden sich bitte bis Sonntag, 11. Juni bei: Werner Ludwig, Telefon 06441-73290 oder per E-Mail an wernerludwig1@t-online.de; hier gibt es auch Hinweise zu Anfangszeiten und Platzvergabe.