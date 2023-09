Hüttenberg-Volpertshausen. Die Landwirte und Direktvermarkter des Vereins „Hüttenberg regional“ laden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hüttenberg für Sonntag, 24. September, zum Apfelsaftfest mit Bauern- und Kreativmarkt in Volpertshausen ein. Das Fest beginnt um 11 Uhr, mit einem Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus Volpertshausen, Rheinfelser Straße 118. Der Markt wird um 12 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Volpertshausen eröffnet. Erntefrisches Obst und Gemüse, Honig, Kartoffeln, Wurst, Marmelade und Bauernbrot: Alle Hüttenberger Spezialitäten bis hin zur Unkrautlimonade können bei den Landwirten, Direktvermarktern und Vereinen bis 18 Uhr verköstigt und erworben werden. Kreatives und Dekoratives wie Keramiken, Karten, handgefertigte Weidenprodukte aus Weidenhausen, Holz- und Drechselarbeiten und vieles mehr finden mit Sicherheit Interessenten. Die Kelterfreunde Hüttenberg sind im Einsatz und bieten frisch gepressten Saft zugunsten der Diakoniestation an. Eine Kinderwerkstatt der Jugendpflege Hüttenberg und die Ausstellung von Mutterschafen mit Lämmern gehört ebenfalls zum Rahmenprogramm.