Ausschuss für Jugend, Soziales und Umwelt Hüttenberg tagt  

Hüttenberg. Die Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Soziales und Umwelt der Gemeinde Hüttenberg treffen sich am Montag, 19. Juni, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Rechtenbach, Im Saales 2, zu einer öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung steht die Vorstellung der Arbeit der Seniorenbeauftragten, die Betreuung für Schulkinder an Grundschulen in Hüttenberg, ein Bericht über die Kindergartensituation und die Überprüfung und Erweiterung des Sport- und Freizeitangebotes für Jugendliche.