Ausschusssitzung für Jugend, Soziales und Umwelt

Hüttenberg. Die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales und Umwelt der Gemeinde Hüttenberg findet am Montag, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Rechtenbach, Im Saales 2 statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Sozialarbeit an der Schule, hier die Erhöhung des gemeindlichen Anteils an der Finanzierung – Überprüfung der Zielerreichung, Betreuung für Schulkinder an den Grundschulen Hüttenberg und die Überprüfung und Erweiterung des Sport- und Freizeitangebotes für Jugendliche.