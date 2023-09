Ausstellung „Zweierlei“ im AtelierCafé in Volpertshausen

Hüttenberg-Volpertshausen. Der Förderkreis Atelierkirche Volpertshausen lädt für Sonntag, 8. Oktober, von 15 bis 18 Uhr zur Ausstellung „Zweierlei“ in das AtelierCafé Volpertshausen, Kirchgasse 1 ein. Im ersten Teil der Ausstellung zeigt Heinz Gerhard Fischer eine Sammlung von Grafiken unter dem Titel „Zebravariationen“. Im zweiten Teil der Ausstellung werden zwei Kurzfilme gezeigt, in welchen Songs der Beatles visualisiert, also in Bilder umgesetzt werden.