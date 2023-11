Hüttenberg-Rechtenbach. Der Freundeskreis Crémieu Hüttenberg veranstaltet am Freitag, 8. Dezember, um 18.45 Uhr eine Autorenlesung in der Mediothek Hüttenberg (Zufahrt erfolgt über die Einfahrt der Sporthalle Rechtenbach). Natascha N Hoefer liest aus ihren Büchern „Woanders an Ende der Welt“ und „Im Westen – gegen den Strom“. Um 18 Uhr bietet der Freundeskreis Crémieu kleine französische Spezialitäten an.