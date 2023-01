Awo-Skandal weitet sich nach Mittelhessen aus

Die Awo Hessen-Süd hat sämtliche Geschäftsbeziehungen mit dem Mann, gegen den sich die Vorwürfe maßgeblich richten, gekappt - mit wenigen Ausnahmen. So ist das Heinz-Ulm-Haus noch heute in Besitz der Kommanditgesellschaft, an der dieser beteiligt ist. Foto: Stefan Schaal (© Stefan Schaal)