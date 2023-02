Bauarbeiten in Reiskirchen und Vollnkirchen

Die Bauarbeiten auf der L3346 wurden aufgrund winterlicher Witterungsbedingungen vorübergehend eingestellt. Die Vollsperrung zwischen der Ortsausfahrt Hammelbach und der Einmündung Scharbacher Straße bleibt jedoch bis zum Abschluss der Arbeiten in diesem Bereich bestehen. (© Symbolfoto: Jan Woitas/dpa)

In den Hüttenberger Ortsteilen werden in den kommenden Wochen Kanalschächte saniert. Betroffen davon ist auch der Straßenverkehr in beiden Orten.